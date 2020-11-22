البورصة العراقية تغلق متراجعة بأولى جلسات الأسبوع

2020/11/22 | 15:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم تراجعًا بنسبة 0.29 % متوقفا عند 476.78 نقطة.

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