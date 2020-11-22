المالية النيابية: الموازنة ستتأخر ومشكلة الرواتب ستتكرر

2020/11/22 | 15:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجحت اللجنة المالية النيابية، تأخر صرف رواتب الموظفين

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