2020/11/22 | 15:33 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} رجحت اللجنة المالية النيابية، تأخر صرف رواتب الموظفين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الموازنة ستتأخر ومشكلة الرواتب ستتكرر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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