فرنسا تبدأ تخفيف قيود كورونا على ثلاث مراحل

2020/11/22 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت الحكومة الفرنسية اليوم الأحد إنها ستبدأ تخفيف قيود العزل العام السارية لاحتواء فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة على ثلاث مراحل وذلك لتفادي انتشار الجائحة من جديد.

وسيلقي الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء خطاباً يتناول فيه الوضع وربما يعلن تخفيفا جزئيا للقيود المفروضة منذ 30 أكتوبر( تشرين الأول).

وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة لصحيفة لو جورنال ديمانش “إيمانويل ماكرون سيتحدث عن الاحتمالات لعدة أسابيع لاسيما فيما يتعلق بتكييف استراتيجيتنا.



وعلى المحك تعديل قواعد الإغلاق حسب تحسن الوضع الصحي وفي الوقت نفسه تجنب تفشي الجائحة من جديد”.

وأضاف أن من المتوقع أن تجيء الخطوة الأول في بداية ديسمبر (كانون الأول) قبل موسم العطلات على أن تليها المرحلة الثانية اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2021.

وكان ماكرون قال إن من المتوقع استمرار الإغلاق العام الثاني في فرنسا أربعة أسابيع على الأقل.



وتشمل القيود إغلاق المتاجر غير الضرورية والمطاعم والحانات.

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