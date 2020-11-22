الصحة تسجل 1766 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/22 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاحد.

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