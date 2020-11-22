مسؤول أميركي في أبوظبي: نتمنى أن يسير بايدن على نهج ترامب مع إيران

2020/11/22 | 15:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول أميركي يرافق وزير الخارجية مايك بومبيو، في جولته الخارجية، بأنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل في أن تواصل الإدارة المقبلة السير على نهجها حيال ملف إيران وأن تواصل بذلك حملة الضغوط القصوى عليها.

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