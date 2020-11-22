الداخلية تفكك شبكة تزوير في هيئة التقاعد

2020/11/22 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، يوم الاحد، عن إختراق وتفكيك شبكة تزوير كبيرة في هيئة التقاعد العامة، مشيرة الى ان افراد الشبكة متهمون بجرائم تحايل وتزوير.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبموافقات ومتابعات قضائية تمكنت من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد العامة مؤلفة من 29 متهما (موظفون ومعقبون) في الهيئة.

وأضاف البيان: ان هؤلاء المتهمين "يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنين ومنحهم رواتب تصل إلى ( 8 ملايين دينار عراقي) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى ( 260 مليون دينار عراقي ) دون استحقاق قانوني ."

وتابع البيان انه "على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات الذي تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات".

PUKmedia عن اعلام وزارة الداخلية‌

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