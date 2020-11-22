2020/11/22 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم الاحد، انه"تم تسجيل 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء 2412 حالة".

واضافت، ان "عدد حالات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 33 حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تسجل 1766 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2412 حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تسجل 1766 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2412 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).