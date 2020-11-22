2020/11/22 | 15:50 - المصدر: عين العراق

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الأحد 22 نوفمبر 2020 | 03:48 مساءً | عدد القراءات : 3

هونغ كونغ تمنح 645 دولاراً لمن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة في هونغ كونغ، صوفيا تشان، إن المدينة سوف تمنح مبلغ 5 آلاف دولار من عملة هونغ كونغ (645 دولاراً أميركياً) لمرة واحدة لأي شخص بها ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لتشجيع الناس على إجراء فحوص كشف الإصابة.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ أن تشان قالت في مقابلة إن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية سوف يعلن تفاصيل خطة المنحة.

وقالت إن الحكومة تقوم بإنشاء خمسة مراكز فحص مجتمعية أخرى، إضافة إلى المراكز الأربعة العاملة بالفعل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير أن هونغ كونغ سوف تفرض قيوداً اجتماعية جديدة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا محلياً، لدرجة أدت إلى الإعلان أمس (السبت) عن تأجيل فقاعة سفر مزمعة بين هونغ كونغ وسنغافورة لمدة أسبوعين.

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