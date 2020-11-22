المالیة النيابية تؤكد خلو موازنة 2021 من التعيينات

2020/11/22 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد الموافق 22-11-2020 ان موازنة 2021 تخلو من التعيينات مؤكدة ان الحكومة قد تلجأ لتخفيض مخصصات رواتب الموظفين.وأوضح عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي “جمال كوجر” في تصريح صحفي تابعه “ايزيدي 24″، أن “الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء”.

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