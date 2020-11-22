الغنام يعلن الإطاحة بمنفذي اغتيال منتسب المرور أحمد خلف

2020/11/22 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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الغنام .....

عملية امنية مباغته يتم خلالها اعتقال المفرزه الارهابيه والتي تتالف من اربعة ارهابيين والتي قامت بقتل الشهيد منتسب المرور احمد خلف جاسم في قضاء الكرمه والذي تم اغتياله قبل ثلاث ايام وتمت العمليه من قبل استخبارات الفرقه العاشره واستخبارات لواء ٤٠ مع التنسيق مع قوات الحشد الشعبي استخبارات لواء ٢٧حفظ الله العراق وجيشه الحر الابي

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