بسبب منشور ضد درجال.. انهاء خدمات المدير التنفيذي للأولمبية

2020/11/22 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف مصدر مقرب من اللجنة الاولمبية العراقية، اليوم الاحد (22 تشرين الثاني 2020)، عن انهاء خدمات المدير التنفيذي للجنة، جزائر السهلاني في أول قرار اتخذه المكتب بعد مباشرته في اللجنة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)،إن: "قرار المكتب التنفيذي للجنة جاء بعد التجاوزات التي أطلقها السهلاني ضد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك)".

وكان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية الذي فاز بإنتخابات السبت الماضي برئاسة سرمد عبد الاله، قد باشر عمله اليوم الاحد في مقر اللجنة الكائن بشارع فلسطين.

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