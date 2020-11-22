2020/11/22 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 1766 إصابة جديدة بفايروس كورونا و2412 حالة شفاء و 33 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 1766 إصابة جديدة بفايروس كورونا و2412 حالة شفاء و 33 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).