الولايات المتحدة تسمح باستخدام علاج ريجينيرون ضد كوفيد-19 بعد تسجيلها 12 مليون إصابة

2020/11/22 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عامل في المجال الصحي في قسم العناية المركزة في مستشفى في ولاية أوهايو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 © ا ف ب ميغان جيلينغر واشنطن (أ ف ب) – سمحت الولايات المتحدةحيث يتسارع تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب 12 مليون شخص على أراضيها، باستخدام علاج مبتكر طوّرته شركة “ريجينيرون” وكان استُخدم خصوصًا لعلاج […]

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