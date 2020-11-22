العراق يسجل إنخفاضاً في إصابات كورونا

2020/11/22 | 15:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، الموقف اليومي لفيروس كورونا، حيث سجلت 1766 إصابة جديدة و2412 حالة شفاء، فضلا عن 33 وفاة.

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