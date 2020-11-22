الاستخبارات تخترق وتفكك شبكة تزوير في التقاعد العامة

2020/11/22 | 15:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، إختراق وتفكك شبكة تزوير في هيئة التقاعد العامة، بعد جرائم تحايل وتزوير كلفت الدولة اكثر من 30 مليار دينار شهرياً تدفع كرواتب تقاعدية لغير مستحقيها.وذكرت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بمتابعة شخصية واشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عثمان …

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