ضبط موقعين و4 عجلات لتهريب النفط في 3 محافظات

2020/11/22 | 15:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط موقعين وأربعة عجلات لتهريب النفط في ثلاث محافظات.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات شرطة الطاقة، تمكنت من ضبط موقعين للمتاجرة وتهريب النفط بمحافظتي كركوك وبغداد وجد بداخلهما خزانات مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي”.

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