القضاء يعاقب اثنين من المسؤولين في العراق بـ

2020/11/22 | 15:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، تفاصيل قراري حكم حضوريين صدرا بحق مسؤولين سابقين في محافظة كركوك.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية أصدرت حكمًا يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ بحق المدير العام السابق لتربية كركوك؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك".

وأضاف البيان، أن "قرار الحكم جاء على خلفيَّة قضيَّة إلحاق الضرر العمدي في المال العام عبر ارتكاب مخالفاتٍ وفساد يخص لجان المشتريات للعام 2018، من خلال المغالاة بالأسعا"ر، لافتًا إلى أن القرار شمل موظفًا آخر في قسم العقود بالمديريَّة".

كما أوضح البيان، أن المحكمة ذاتها أصدرت "حكمًا حضوريًا آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق ومدير القسم القانوني فيها على خلفيَّة قضيَّة حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بناءً على أحكام المادة (340) عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك".

وتابع البيان، أن "المحكمة وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين وتسببهما بإلحاق الضرر العمدي بأموال الدولة من خلال إبرامهما عقد مساطحةٍ خلافًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ، فقررت الحكم عليهما بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ؛ استنادًا لمقتضيات المادة الحكميَّة".

وأعلنت الهيئة، في تموز/يوليو الماضي، صدور أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ السابق لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ، فيما أعلنت أيضًا عن صدور أمر استقدام بحق رئيس الجامعة السابق في قضيَّة مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.

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