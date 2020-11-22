ظهور جديد لعبدالمهدي بلقاء مسؤول ايراني

2020/11/22 | 16:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]في ظهور نادر لرئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، التقى الاخير لمسشتار الثقافي الايراني في بغداد "حجة الاسلام غلامرضا اباذري"، فيما أكد الاخير على استعداد ايران، في سياق تنمية العلاقات الثقافية والعلمية والجامعية بين طهران وبغداد، ان تنقل خبراتها الطبية والعلمية الى العراق.

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