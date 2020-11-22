{الفرات نيوز} تنشر نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي

2020/11/22 | 16:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي العلمي (الاحيائي،التطبيقي)، الادبي / الدور الثاني، للعام الدراسي 2019 – 2020.

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