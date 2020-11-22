الصحة تسجل انخفاضاً ملحوظاً في وفيات وإصابات كورونا

2020/11/22 | 16:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الإصابات: 1766

عدد حالات الشفاء: 2412

عدد حالات الوفاة: 33

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