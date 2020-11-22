2020/11/22 | 16:06 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، أن باريس تنتظر "أفعالاً" من جانب تركيا قبل انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر الذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد أنقرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: تصريحات تركيا للتهدئة لا تكفي.. وننتظر أفعالا لا أقوالا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: تصريحات تركيا للتهدئة لا تكفي.. وننتظر أفعالا لا أقوالا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: تصريحات تركيا للتهدئة لا تكفي.. وننتظر أفعالا لا أقوالا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).