2020/11/22 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، أن باريس تنتظر "أفعالاً" من جانب تركيا قبل انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر الذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد أنقرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: تصريحات تركيا للتهدئة لا تكفي.. وننتظر أفعالا لا أقوالا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: تصريحات تركيا للتهدئة لا تكفي.. وننتظر أفعالا لا أقوالا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).