وزارة الشباب والرياضة تؤكد جاهزية ملعب كربلاء الدولي لاحتضان كلاسيكو العراق

2020/11/22 | 16:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الشباب والرياضة، الأحد 22-11-2020، جاهزية ملعب كربلاء الدولي 30 ألف مُتفرج لاحتضان مُباراة الزوراء والقوة الجوية ضمن مُنافسات الدوري المُمتاز بكرة القدم للموسم 2020-2021.

وقال مُدير عام دائرة الأقاليم والمُحافظات طالب جابر إنه بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بضرورةِ تهيئة ملعب كربلاء الدولي لتضييف مُباريات الدوري المُمتاز بكرة القدم للموسم 2020-2021 ودوري أبطال آسيا 2021، فقد أكملت الدائرة جميع المُتطلبات من خلال تجهيز الملعب الرئيسي وملاعب التدريب والأمور الأُخرى.

وأضاف جابر أن ملاكات ملعب كربلاء الدولي استنفرت جُهودها حتى يكون الصرح الرياضي بأبهى صورة وهو يستقبل مُباراة كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية يوم غد الاثنين 23-11-2020، ضَمن الجولة الرابعة من المرحلة الأولى للدوري المُمتاز بكرة القدم.

وافتتح ملعب كربلاء في العام 2016، وفق طراز معماري يُحاكي الملاعب الأوروبية ويتسع لأكثر من 30 ألفِ مُتفرجٍ، فضلًا عن ملعبين مُلحقين لأغراض التدريب، الأول بسعةِ ألفي مُتفرج والثاني 500، ومرافق وأُخرى، وَسَبق أن استقبل العديد من المُباريات الرسمية للمُنتخبات والفرق العراقية، وأبرزها بطولة غرب آسيا التاسعة للمُنتخبات بكرة القدم 2019.

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