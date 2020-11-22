الاستخبارات تفكك “شبكة تزوير” في هيئة التقاعد

2020/11/22 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، عن تفكيك “شبكة تزوير” في هيئة التقاعد تكلف الدولة أكثر من 30 مليار دينار شهرياً.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنها “تمكنت وبموافقات ومتابعات قضائية، من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد مؤلفة من 29 متهماً (موظفين ومعقبين) في الهيئة العامة للتقاعد يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنون ومنحهم رواتب تصل إلى ( 8 ملايين دينار عراقي) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى ( 260 مليون دينار عراقي ) دون استحقاق قانوني”.

وأضافت، أنه “على إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات الذي تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات”، لافتة الى انه “سيتم إحالة الشبكة الإجرامية إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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