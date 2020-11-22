“تقدم” تنشر رابط نتائج السادس الاعدادي

2020/11/22 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة التربية تنشر رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي [ العلمي (الاحيائي،التطبيقي) ، الادبي ] / الدور الثاني ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

– رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/drive/folders/1nmB8bBAIY3CLUOr6_huotLtK77KljL9V?usp=sharing

– رابط نتائج الفرع العلمي (الاحيائي) لجميع المحافظات:

https://drive.google.com/drive/folders/1rUzNEWEt8–gsO4eUD79XNyxSARcymi6?usp=sharing

– رابط نتائج الفرع (الادبي) لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/drive/folders/17SvF67C_ysKLXC-xsEJTT7e2QYarM0pJ?usp=sharing

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