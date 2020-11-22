لليوم الثاني.. انخفاض عدد وفيات واصابات كورونا في العراق

2020/11/22 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الأحد، رصد 1766 إصابة

جديدة بفايروس كورونا، وتماثل 2412

مصاباً للشفاء، وتسجيل 33 حالة وفاة.

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