اربيل يتخطى الديوانية في ممتاز الكرة

2020/11/22 | 16:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد.

تغلب فريق اربيل على ضيفه الديوانية بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب فرانسوا حريري ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.

ونجح اربيل في حسم اللقاء لمصلحته بعدما تمكن اللاعب نياز محمد من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع اربيل رصيده الى النقطة الثامنة في وصافة الترتيب، بينما توقف رصيد الديوانية عند النقطة الرابعة في المركز الـ12.



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