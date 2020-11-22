النتائج النهائية لامتحانات طلبة السادس الإعدادي - الدور الثاني

2020/11/22 | 16:15 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة التربية تنشر رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي [ العلمي (الاحيائي،التطبيقي) ، الادبي ] / الدور الثاني ، للعام الدراسي 2019 - 2020 .

رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي/ الدور الثاني ، للعام الدراسي 2019 – 2020 ، حيث يتيح للطالب الحصول على نتيجته عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر .

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