استمرار سحب مياه الامطار في بغداد

2020/11/22 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع يوم الاحد، استمرار سحب مياه الامطار في شوارع ومناطق العاصمة خلال الساعات والايام المقبلة.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر بسحب مياه الامطار من شوارع ومناطق العاصمة بعد امتلائها نتيجة الامطار الغزيرة، موضحة، انه تم استنفار كل الجهد الهندسي والخدمي في القيادة لسحب مياه الامطار من الشوارع وحسب الاسبقية والاولوية.

واضاف البيان: ان العمل الخدمي الذي تقوم به القيادة وكل قطعاتها سيستمر طيلة الساعات والايام القادمة والذي يأتي من اجل الاسهام في تخفيف العبء عن المواطنين بعد امتلاء عدد من شوارع واحياء بغداد بالمياه، حيث تم تخصيص 48 عجلة حوضية من موارد القيادة واكثر من 500 منتسب مابين ضابط ومقاتل يعملون لغرض سحب مياه الامطار من مناطق العاصمة وتقديم الدعم والاسناد للكوادر الخدمية في أمانة العاصمة.

PUKmedia عن اعلام وزارة الدفاع‌

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