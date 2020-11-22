التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للدور الثاني

2020/11/22 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية الاتحادية، اليوم الأحد، عن النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس العلمي للدور الثاني ولجميع فروعه.

ونشرت الوزارة خلال بيان حصل PUKmedia ، على نسخة منه، رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي [ العلمي (الاحيائي،التطبيقي) ، الادبي ] / الدور الثاني ، للعام الدراسي 2019 - 2020 .

واضافت: ان بالامكان معرفة نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات عبر الرابـــــط التالي

واشارت الى انه بالامكان معرفة نتائج الفرع العلمي (الاحيائي) لجميع المحافظات عبر الرابـــــط التالي

فيما اوضحت ان نتائج الفرع (الادبي) لجميع المحافظات يمكن الحصول عليها من خلال هذا الرابـــــط

PUKmedia عن اعلام وزارة التربية‌

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