2020/11/22 | 16:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من أكراد تركيا يصل إلى أربيل للتنديد بهجمات حزب "العمال") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من أكراد تركيا يصل إلى أربيل للتنديد بهجمات حزب "العمال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).