“النور نيوز” تنشر روابط النتائج النهائية لامتحانات السادس الاعدادي

2020/11/22 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، روابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي “العلمي (الاحيائي،التطبيقي) ، الادبي” الدور الثاني، للعام الدراسي 2019- 2020.وأضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الطالب يحصل على نتيجته عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر”.نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظاتنتائج …

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