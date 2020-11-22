النفط يتعادل بهدف مع زاخو واربيل يحقق الفوز على الديوانية

2020/11/22 | 16:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يتعادل بهدف مع زاخو في الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز .

اربيل يحقق الفوز على الديوانية بهدف نظيف في الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.

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