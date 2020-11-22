المالية النيابية تناقش خمسة قوانين وتشدد على الحكومة الإسراع بإرسال الموازنة

2020/11/22 | 16:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الأعضاء اليوم الأحد اجتماعاً ناقشت فيه خمسة قوانين مدرجة ضمن جدول اعمالها.

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