2020/11/22 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين كان التصور شبه السائد ماقبل اندلاع ثورات الربيع منذ نحو عقد أن العالم يسير نحو الوحدة ومركزية القرار وكان الاتحاد الأوروبي مثالا ملاصقا كنموذج الذي مالبث ان فقد بريقه الاستدلالي بعد انسحاب أحد الاضلع الأقوى – بريطانيا – ثم كشفت الثورات الوطنية من اجل الحرية والكرامة التي مازالت مستمرة مع كل العقبات والردات في طريقها القناع عن مهازل أنظمة الدول الوطنية الاستبدادية المتعددة الاقوام خصوصا وخداعها للد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثيوبيا : صراع المركزية والفدرالية - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثيوبيا : صراع المركزية والفدرالية - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).