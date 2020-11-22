فورين بوليسي: سلوك غير مسبوق ينتهجه ترمب يضع بايدن في مأزق

2020/11/22 | 16:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف تحليل اخباري لـ "مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) الأميركية"، أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، ينتهج سياسة الأرض المحروقة، فيما اشار الى ان ترمب يزرع بذور الفوضى داخل إدارته، وفي كل الجبهات تقريبا، مما يضع الرئيس المنتخب جو بايدن في مأزق.

وأوضح التحليل الذي أعده كبير مراسلي المجلة، مايكل هيرش، وتابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 تشرين الثاني 2020)، إن مشكلة الولايات المتحدة الآن لا تقتصر على رفض ترمب الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية ومحاولة الانقلاب وتغيير تلك النتيجة، بل في زرع الفوضى وانتهاج سياسة الأرض المحروقة، بدءا بالتعاطي مع تفشي فيروس كورونا وخطط الإنقاذ الاقتصادي وحتى مصير النقاط الساخنة في العالم كأفغانستان وإيران، الأمر الذي يؤدي للتشويش على كل عواصم العالم.

وفيما يلي تفاصيل التحليل كما جاء في موقع "الجزيرة":

ويبين هيرش، إن التحدي الأكثر إلحاحا وخطورة هو فشل إدارة ترمب في الاستجابة للارتفاع الخطير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإخفاقها في تنسيق جهود الاستجابة للوباء وتوزيع اللقاحات ضد الفيروس مع فريق بايدن الجديد.

كما تدخل أيضا ضمن سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها ترمب قبل ترك الرئاسة، المجزرة الاقتصادية التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا والتي من المرجح أن تستمر العام المقبل مع زيادة حالات الإصابة والوفيات بشكل كبير.

سلوك غير مسبوق

وقد شهد يوم الخميس الماضي آخر قرار مربك لإدارة ترمب، يقول هيرش، عندما أخبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في رسالة أنه يريد من بنك الاحتياطي الفدرالي إغلاق معظم تسهيلات الإقراض الطارئ، بالرغم من الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي وصلت مستويات عالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والتي ستتفاقم بلا شك مع حلول فصل الشتاء المقبل وموسم الإنفلونزا والسفر خلال العطلات المقبلة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء كورونا بالولايات المتحدة قد يصل إلى أكثر من 2300 شخص يوميا بحلول 18 كانون الأول المقبل، وفقا لأرقام جديدة صادرة عن معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن.



وقال الفريق المشرف على الدراسة إنه "يتوقع أن تصل الوفيات اليومية إلى ذروتها بأكثر من 2500 شخص يوميا في منتصف شهر كانون الثاني".

وانتقد التحليل الإخباري تركيز ترمب على البقاء في السلطة بدلا من التركيز على محاربة الوباء الفتاك أو الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تسبب فيها، وقال إن ترمب حاول الاستقواء على المشرعين الجمهوريين في ميشيغان لدفعهم للتصديق على اعتباره الفائز في الولاية، بالرغم من الهامش المعتبر من الأصوات الذي يشير إلى فوز بايدن في الولاية.

ويرى قدامى المراقبين السياسيين أن هذا السلوك من قبل ترمب غير مسبوق كما هي الحال مع الكثير مما أقدم عليه خلال فترة رئاسته.



وعلق جيمس شتاينبرغ نائب وزير الخارجية السابق بالقول "إن الفوضى والتخلي التام عن المبادئ الأساسية للانتقال المنظم للسلطة يقوضان قدرتنا على توفير قيادة عالمية".

كارثة دبلوماسية

وأشار هيرش إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فقد حطم ترمب كل القواعد الدبلوماسية، حيث قام بتطهير في البنتاغون بإقالة وزير الدفاع، لضمان انسحاب متسرع لمعظم القوات الأميركية المتبقية في أفغانستان بالرغم من عدم تحقق شروط انسحاب تلك القوات وفقا لقادة الجيش الأميركي.

وقال هيرش إن قرار سحب القوات الأميركية من أفغانستان قد تسبب في بعض المعارك النادرة داخل الحزب الجمهوري، حيث انتقد السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، الذي يعد حليفا قويا لترمب، قرار انسحاب القوات، وقال في كلمة أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع إنه "من المرجح أن تكون عواقب الانسحاب الأميركي المبكر أسوأ من انسحاب الرئيس أوباما من العراق في عام 2011، الأمر الذي أدى إلى صعود داعش وظهور جولة جديدة من الإرهاب العالمي، وسيكون بمثابة تذكير بالرحيل الأميركي المهين عن سايغون (في فيتنام) عام 1975".

كما نقل هيرش عن حسين حقاني، سفير باكستان السابق في الولايات المتحدة القول إن "سلوك ترمب يشير إلى أنه لا يهتم بما يحدث في أفغانستان أو لأفغانستان طالما أنه يدعي لقاعدته (الانتخابية) أنه أنجز ما وعد به".

وأضاف حقاني، أن "ترمب يعمل خلافا لنصائح الجميع تقريبا، ويريد بذلك إجبار بايدن على إعادة إرسال القوات إلى أفغانستان بعد تنصيبه، وعندها سيكون باستطاعة ترمب القول إنه ضد الحروب المستمرة بينما بايدن هو الذي أعاد القوات إلى أفغانستان".

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