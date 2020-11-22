ظهور جديد لعادل عبد المهدي.. تلقى تقريراً عن النشاطات الثقافية الإيرانية في العراق

2020/11/22 | 16:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الأحد، المستشار الثقافي في بغداد، غلام رضا آبادي. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، وتابعها "ناس" (22 تشرين الثاني 2020)، عن المسشتار الثقافي الايراني في بغداد غلام رضا اباذري، تأكيده "استعداد ايران، في سياق تنمية العلاقات الثقافية والعلمية والجامعية بين طهران وبغداد، أن تنقل خبراتها الطبية والعلمية الى العراق".

وأضافت الوكالة أنه، "خلال اللقاء بين المستشار الثقافي الايراني لدى العراق حجة الاسلام غلام رضا اباذري، مع رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، حيث أكد الجانبان على ضرورة توسيع التعاون العلمي والاكاديمي والثقافي بين البلدين".

وأشار عبدالمهدي، إلى "الاواصر الرصينة التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية القائمة بين ايران والعراق"؛ داعيا الى "مزيد من التركيز على توسيع هذه العلاقات وبما يشمل شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك".

من جهته قدم أباذري "تقريراً حول نشاطات المستشارية الثقافية الايرانية لدى العراق في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات العلمية والجامعية والثقافية".

وشدد المسشار الثقافي الايراني بالقول: إن "العلاقات الوثيقة بين الشعبين الايراني والعراقي لن تتاثر سلبا بأي قوة وستكون قائمة الى الابد".

و كشف عن "تنفيذ مشروع لتاسيس فرع جامعة طهران للعلوم الطبية، بجهود الشعب العراقي، في مدينة كربلاء".

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