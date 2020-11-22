كركوك تسجل 275 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/22 | 16:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كركوك، عن تسجيل 275 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وذكرت الدائرة خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان عدد الاصابات الجديدة بكورونا بلغ 275 اصابة، كما تم تسجيل 115 حالة شفاء، اضافة الى 5 وفيات.

واضافت: ان اجمالي الاصابات بالفايروس من ظهوره في كركوك 20 الف و858 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 698 حالة، لافتة الى ان الحالات التي تماثلت للشفاء 371 حالة، وعدد الاصابات المتبقية 3789 حالة.

PUKmedia متابعة‌

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