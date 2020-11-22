السعودية تعدل كلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

2020/11/22 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الوزراء السعودي، على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برا، أو بحرا، أو جوا، بالنسبة للكلفة والوقت.

ويأتي ذلك في إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة، حيث يقضي التعديل الجديد بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.

وأشارت صحيفة سعودية رسمية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، لتكون بالنص الآتي:

ـ تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.

ـ تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.

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