الكاظمي يوجه بمعالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس

2020/11/22 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يجتمع باللجنة العليا لبناء المدارس---------------

اجتمع رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد، ويتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية.

وسيكفل المشروع معالجة مشاكل الازدواج في استعمال الأبنية المدرسية، ومشاكل المدارس غير الصالحة أبنيتها، كما تم الاتفاق على أن يُسمى المشروع "المدارس النموذجية".

وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقاً للإحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية.

كما وجّه سيادته بمعالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حالياً،وأن يجري تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة، وتعجيلاً في رفع الضغط عن العملية التربوية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء22-تشرين الثاني-2020

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