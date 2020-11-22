الحكومة العراقية تعلن سبب اعتذار الشركات السعودية عن الاستثمار بالعراق

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الزراعة العراقي كريم الخفاجي ، إن شركات سعودية اعتذرت عن الاستثمار في العراق، بعدما كانت أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية الأبقار على مساحة 10- 50 ألف دونم في محافظات المثنى والأنبار والنجف.وأوضح الوزير الخفاجي في تصريح صحفي، أن "وزارة الموارد أكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 سنة، ولذلك اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع، بحسب صحيفة ”الصباح“ العراقية".وأشار الوزير العراقي إلى أن "الشركات السعودية اتفقت مع وزارة الصناعة العراقية على إنشاء مصنع للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية لإنتاج منظومات ري محوري".وذكر الخفاجي أن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي من محصولَي الحنطة والشعير تبلغ 14 مليونا و500 الف دونم، مشيرا إلى أن ”إيران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم أسعارا أعلى من غيرها“.
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