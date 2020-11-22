اعتقل عصابة متخصصة بتجارة الاعضاء البشرية والمخدرات غربي الموصل

2020/11/22 | 16:53 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى عن اعتقال عصابة متكونة من (ستة ) اشخاص متخصصة بتجارة الاعضاء البشرية والمخدرات غربي الموصل"وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان " القوات الامنية القت القبض على العصابة خلال كمين نصبته لهم وهم يتاجرون بالمخدرات في قرية احليلة ٢٠كم غربي الموصل "واضاف المصدر " ان افراد العصابة اعترفوا خلال التحقيق معهم بتجارتهم بالاعضاء البشرية ايضا "./انتهى

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