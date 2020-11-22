تفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد تمارس جرائم تحايل وتزوير باكثر من 30 مليار دينار شهريا

2020/11/22 | 16:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الداخلية ، عن اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد الوطنية مؤلفة من ٢٩ متهما ( موظفين ومعقبين) في الهيئة العامة للتقاعد .واوضحت الوزارة ، في بيان صحفي ، ان " المتهمين يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون ، تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنين ومنحهم رواتب تصل إلى ( ٨ ملايين دينار ) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى( ٢٦٠ مليون دينار ) دون استحقاق قانوني .



واضافت ان " تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات ، وتمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات ، وسيتم إحالة الشبكة الإجرامية إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"./انتهى5

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