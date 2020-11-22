نائب: الحكومة ملزمة بإيجاد حلول اقتصادية للازمة المالية

2020/11/22 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

حمل عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، سالم طحمير، الاحد، الحكومة مسؤولية دفع الرواتب العام المقبل.

وقال طحمير لـ /المعلومة/ إن “تصريح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بوجود مشكلة في رواتب الشهر الأول من العام المقبل، لا ينسجم مع مسؤولية حكومته التي وعدت بإيجاد حلول اقتصادية للازمة المالية لاسيما رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والالتزامات المالية الأخرى”.

واضاف ان “الورقة البيضاء للحكومة والتي أكدت أنها تحتوي الحلول، عليهم الشروع بها والعمل بالحلول التي تحملها، حيث ألزمت الحكومة نفسها بحلول اقتصادية جذرية بعد الموافقة على قانون الاقتراض”.

وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في وقت سابق من اليوم إن رئيس الوزراء ابلغ، خلال الاجتماعات المشتركة، انه في حال تأخر اقرار الموازنة العامة ستواجه الحكومة المشكلة نفسها في تأخير الرواتب.انتهى25ش

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