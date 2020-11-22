اعتقال المفرزة الارهابية التي اغتالت منتسب المرور في الكرمة

2020/11/22 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الاحد، عن اعتقال الارهابيين الذين اغتالوا منتسب المرور في الكرمة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انه “بعملية امنية مباغته تم اعتقال المفرزة الارهابية التي تتالف من اربعة ارهابيين سبق لها وان قامت بقتل الشهيد منتسب المرور احمد خلف جاسم في قضاء الكرمة قبل ثلاث ايام”.

واضاف الغنام، ان “العملية تمت من قبل استخبارات الفرقة العاشرة واستخبارات لواء ٤٠ مع التنسيق مع قوات الحشد الشعبي استخبارات لواء ٢٧”.

يشار الى ان مجموعة ارهابية اقتحمت قبل ثلاثة ايام منزلا تابعا لمنتسب بالمرور في قضاء الكرمة بالانبار، واختطفت صاحبه حيث قامت بقتله بعد ساعات من اختطافه.

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