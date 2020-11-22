الموقف الوبائي: حصيلة إصابات منخفضة في العراق

2020/11/22 | 17:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق وفاة عشرات الأشخاص خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 535 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 1700 إصابة جديدة.

سجل العراق أكثر من 1700 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 22 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 1766 إصابة، و33 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2412 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 86%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج نحو 58 ألف شخص، 366 منهم تحت العناية المركزة.

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