نجم الأهلي السعودي يصاب بفيروس كورونا

2020/11/22 | 17:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعةهاجم فيروس كورونا المغربي إدريس فتوحي نجم الأهلي ليتأكد غيابه عن مواجهة الشباب غدا الاثنين، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

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