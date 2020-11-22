موارد ضائعة… نبيل المرسومي

2020/11/22 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي:

موارد ضائعة80الف شركة مسجلة في العراق لو تفرض على كل شركة ضريبة بمعدل 10000دولار سنويا لكانت الحصيلة الضريبية 800مليون دولار سنويا اي ما يعادل تقريبا ترليون دينار !!

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