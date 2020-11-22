مسؤول بإدارة ترامب: نأمل أن يواصل بايدن سياسة الضغط على إيران

2020/11/22 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأمل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تسير الإدارة المقبلة على نهجها حيال ملف إيران وأن تواصل بذلك حملة "الضغوط القصوى" عليها، وفق ما أفادت به فرانس برس نقلا عن مسؤول أميركي يرافق وزير الخارجية، مايك بومبيو في جولته الخارجية، الأحد.

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