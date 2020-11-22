تعادل النفط مع زاخو ونفط البصرة مع الكهرباء بهدف واحد

2020/11/22 | 17:08 - المصدر: سفن سكاي

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انتهت مباراتا النفط مع زاخو ونفط البصرة مع الكهرباء بنتيجة التعادل بهدف واحد في افتتاح الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

النفط تقدم بهدف ليث تحسين في الدقيقة 19 لكن زاخو رد عليه بهدف التعادل في الدقائق الاولى من الشوط الثاني ليرتفع رصيد النفط الى 7 نقاط بعد فوزه على الصناعات الكهربائية بهدفين في الجولة الاولى وتعادله مع الزوراء بهدف واحد في الجولة الثانية ثم خسارته امام امانة بغداد في الجولة الثالثة بهدف واحد.

زاخو هو ملك التعادلات في الدوري بتسجيله التعادل الرابع على التوالي بعد التعادل مع الكرخ سلبيا ثم التعادل مع اربيل بهدف واحد والتعادل مع الشرطة بعدها بلا اهداف ليرتفع رصيده الى 4 نقاط.

وفي مباراة نفط البصرة والكهرباء تقدم اللاعب اموري عيدان بالدقيقة 50 من عمر المباراة لصالح الكهرباء وحقق نفط البصرة التعادل ليرفع رصيد فريقه الى ثلاث نقاط بينما بلغ رصيد الكهرباء 5 نقاط

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