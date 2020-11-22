الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات

2020/11/22 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأطلقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات للفترة 2021- 2025.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “برعاية وزير الصحة حسن التميمي أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الاسرة، بحضور مدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي ومدير قسم الصحة الانجابية رغد عبد الرضا …

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